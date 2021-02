Bellanova: "Conte punto di arrivo? Beati loro che hanno solo questo problema"

Ore decisive per la crisi di governo. Prosegue a Montecitorio il confronto sul programma, ma "la discussione al tavolo non è solo con Italia Viva - chiarisce Teresa Bellanova, ex ministra di Italia Viva, ai microfoni di Omnibus su La7 - So che ieri c'è stata già una discussione importante, se ci sarà bisogno di qualche ora in più non credo questo sarà un problema".

"Conte punto di partenza e arrivo per il Pd? Beati loro che hanno solo questo problema. Per noi il problema, ad esempio, è la giustizia" dice Bellanova. "Noi - avverte - ci poniamo il problema dell'economia, abbiamo perso 440mila posti di lavoro".

Per Italia Viva i dossier caldi sono "la giustizia e il Recovery" sottolinea l'ex ministra, spiegando come Iv punti a lavorare in modo nuovo su questi temi. "Gualtieri e Bonafede devono andare via? Al Recovery hanno lavorato in tanti", taglia corto.