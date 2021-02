Bellanova: "In questo momento nessuno blinda nessuno"

(Adnkronos)

"Prima bisogna trovare una sintesi sui contenuti e poi le figure più adeguate per portare avanti quel programma". Lo dice Teresa Bellanova di Italia Viva al Tg4. "Io sono un po' all'antica e penso che prima bisogna avere idea delle cose da fare, poi trovare persone adeguate. In questo momento nessuno blinda nessuno".

"Draghi? Dico di non tirare dentro il tritacarne persone che in questo momento non sono in questo tavolo”, aggiunge, spiegando che Italia Viva "è per un governo politico ma non a tutti i costi. Se ci sarà un sintesi sui contenuti, ci sarà un governo politico altrimenti si andrà su un governo istituzionale. Ma smettetela con questo richiamo minaccioso alle elezioni finalizzato soltanto a qualche parlamentare che passa da un fronte all'altro".

"Stiamo lavorando per mettere insieme un programma e ognuno a quel tavolo ha dovere di dare il massimo. Punto è se forze diverse riescono a trovare una sintesi per impegnare prossimo governo a lavorare per dare risposte al Paese. Chi parte dai nomi, parte non dando un contributo positivo", aggiunge. "Il Mes? Il tema delle risorse aggiuntive alla sanità forse non dovrebbe essere solo un tema di Iv".