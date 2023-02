'Belve' di Francesca Fagnani sbarca in prima serata: gli ospiti del 21 febbraio

"'Belve'? Per me è un complimento perché si tratta di persone non gregarie che lottano per conquistare quello che vogliono". La 'belva' Francesca Fagnani torna da domani 21 febbraio con il suo programma, ma stavolta in prima serata su Rai2, per cinque martedì. Un programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con Fremantle Italia. La prima puntata parte con un serraglio carico di 'belve': dal presidente del Senato Ignazio La Russa ad Anna Oxa, che concede la sua prima intervista a Fagnani dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, a Wanda Nara e Naike Rivelli.

"Un'offerta molto chiara per il target dei giovani", sottolinea il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, partecipando alla presentazione del programma, nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma, via telefono perché bloccato a casa dall'influenza. Quanto alla 'promozione' di 'Belve' in prima serata, Coletta spiega: "La precedente edizione in seconda serata era esplosa come brand e come fenomeno social, una cosa sulla quale dovevamo interrogarci. Inoltre, dopo la sua partecipazione a Sanremo, Francesca ha tirato fuori la sua capacità di fare show oltre a quella di essere una grande giornalista. Le interviste saranno contrappuntate da momenti comici".

Infatti il nuovo format del programma prevede le new entry Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani: le due ragazze con 'Eterobasiche', la loro pagina Instagram, portano in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi come il calcio, quote di genere e Lgbtq+, dando vita a una parodia dei 'maschi etero basici'. Spazio anche a Cristina Di Tella, la star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

La belva Fagnani però tiene a precisare di non essere "aggressiva. Il mio obiettivo è cercare di raccontare il personaggio intervistato, che in genere è noto, attraverso sfumature inedite". Con Oxa si parlerà dell'ultima edizione di Sanremo e della sua 25esima posizione in classifica: "Per me il voto non ha valore, non esiste. Il vero voto è il messaggio che hai trasferito, non è un numero”, dice Anna Oxa che, incalzata da Francesca Fagnani sull''affaire' Madame, risponde: "La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.

Mentre Wanda Nara si presenta a sorpresa con Mauro Icardi e mette il punto fine sulla sua vita amorosa: “Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito”. E Fagnani la punzecchia: “Quindi per questo weekend possiamo dire che state ancora insieme?”. Nara ridendo replica: “Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo weekend”. Infine la giornalista confessa: "Spero che venga Elodie in trasmissione, questo è un invito".