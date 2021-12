Benedetto Roberto Ingoglia da Partanna al mini eolico: un passato di successi, un oggi di certezze

Milano, 21 Dicembre 2021. È proprio un passato contraddistinto da una serie di successi, quello di Benedetto Roberto Ingoglia: imprenditore originario di Partanna che nel corso degli anni è sempre riuscito a dimostrare il proprio valore ma anche lo spessore dei suoi ideali. Presidente e Amministratore Delegato di Energy Italy dal febbraio del 2012 al settembre 2021, vanta infatti una brillante carriera professionale alle spalle: ha riscosso una serie di successi importanti sin da quando ha iniziato a compiere i suoi primi passi in campo lavorativo. È stato però con la fondazione della Energy Italy che Benedetto Roberto Ingoglia è riuscito a realizzare il suo sogno imprenditoriale: quello di aprire una società innovativa, aperta al futuro e alle grandi tematiche delle rinnovabili dal mini eolico al fotovoltaico e quindi la sostenibilità ambientale. Oggi la Energy Italy è una delle più importanti realtà del settore: un punto di riferimento per quanto riguarda le energie rinnovabili e tutto questo è merito della squadra creata da Benedetto Roberto Ingoglia. È stato grazie al suo intuito e alla sua visione etica che tale società è riuscita a prendere forma ed arrivare ai grandi successi di oggi.

Benedetto Roberto Ingoglia: un passato di successi

Benedetto Roberto Ingoglia è un imprenditore che rappresenta un vero esempio nel panorama nazionale. Se andiamo a vedere quale sia stato il suo percorso professionale, possiamo renderci conto di quanto le scelte da lui compiute siano state azzeccate. Ogni decisione di Roberto Ingoglia è stata presa nel momento giusto e questo dimostra che parliamo di un imprenditore che ha una perfetta coscienza delle proprie mosse e delle proprie strategie.

Originario di Partanna, piccolo comune in provincia di Trapani, Benedetto Roberto Ingoglia è entrato nel mondo del lavoro molto presto, spinto dalla propria ambizione e da una grande forza di volontà. È stato assunto da una multinazionale svizzera che operava nel marketing finanziario e ha svolto inizialmente il ruolo di consulente di piani di previdenza. Ben presto però è riuscito a fare carriera, diventando responsabile amministrativo e successivamente Amministratore Delegato della società. Un percorso professionale di tutto rispetto dunque: quella di Benedetto Roberto Ingoglia è stata una scalata rapida verso il successo, ma questo non ha frenato le sue ambizioni.

L'esperienza vissuta all'interno della multinazionale svizzera è stata sicuramente importante per la sua formazione. Nel ruolo di Amministratore Delegato Benedetto Roberto Ingoglia ha avuto la possibilità di viaggiare, entrare in contatto con altre figure professionali di spessore, confrontarsi con imprenditori di successo. Eppure i suoi obiettivi erano altri e grazie alla sua grande forza di volontà non ha impiegato molto per raggiungerli.

L'interesse per l'eolico e le energie rinnovabili

La vera svolta per Benedetto Roberto Ingoglia è arrivata nel 2010 quando l'imprenditore ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni ad un settore ai tempi ancora nuovo, in parte inesplorato: quello delle energie rinnovabili. Spinto dal desiderio di fare la differenza, in piena crisi economica Benedetto Roberto Ingoglia ha fondato nel 2012 una nuova società: la Energy Italy, con l'obiettivo di guidare un'azienda specializzata nel mini eolico e nel fotovoltaico. Tutelare il Pianeta e proporre soluzioni che fossero etiche e sostenibili è diventata la vera priorità per l'imprenditore siciliano nato a Partanna e proprio nelle energie rinnovabili Benedetto Roberto Ingoglia ha trovato pane per i propri denti.

Oggi la sua Energy Italy è una delle maggiori aziende italiane del settore: dalla sua nascita ad oggi ha continuato ad interessarsi al mini eolico ma soprattutto al fotovoltaico e proporre soluzioni per imprese e privati che consentissero una maggiore diffusione di queste nuove risorse. Le rinnovabili rappresentano il futuro e questo Benedetto Roberto Ingoglia l'aveva capito già nel lontano 2010.

Benedetto Roberto Ingoglia: un oggi di certezze

Partito dal piccolo comune siciliano di Partanna, questo imprenditore è riuscito a collezionare un successo dietro l'altro nel proprio passato. La sua brillante carriera professionale ne è la dimostrazione lampante, eppure oggi Benedetto Roberto Ingoglia può affermare di aver realizzato il suo sogno più grande. Non si è limitato infatti a dimostrare le proprie capacità imprenditoriali all'interno di una multinazionale svizzera di alto livello. Non si è accontentato come probabilmente avrebbero fatto in molti. Ha voluto spingersi oltre, assumersi il rischio di fondare una propria società puntando su un settore che in quegli anni era ancora del tutto incerto.

Oggi le fonti rinnovabili rappresentano una risorsa preziosissima e la scelta di Benedetto Roberto Ingoglia con il senno di poi si è rivelata più che vincente. Ha avuto un ottimo intuito, ma anche la capacità di puntare il tutto per tutto sui propri ideali, spinto da una grande sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali. L'eolico ed il fotovoltaico rappresentano oggi delle certezze sulle quali investire, ma questo Benedetto Roberto Ingoglia poteva solo intuirlo quando 10 anni fa ha fondato la Energy Italy.

Attualmente, l'azienda non è solo tra i principali attori del settore ma sta dimostrando un'apertura straordinaria verso il futuro ed una grande solidità. L'attenzione nei confronti del personale è sempre altissima: i dipendenti e i consulenti vengono formati dall'accademia interna dell'azienda e sono giovani, dinamici, ottimi interpreti delle generazioni future alle quali spetterà l'arduo compito di preservare il Pianeta. La Energy Italy sta investendo anche moltissimo in ADV, portando avanti campagne pubblicitarie su Mediaset per divulgare i propri valori.

Tutte queste sono scelte che partono proprio da Benedetto Roberto Ingoglia e che dimostrano quanto il suo passato ricco di successi, all'interno di una multinazionale svizzera con una già buona apertura verso il futuro sia stato per lui utile. Se oggi questo imprenditore sta collezionando certezze è anche grazie alle scelte che ha compiuto sin da giovanissimo e che lo hanno portato a sviluppare una personalità carismatica e profonda.

In Italia avremmo bisogno di più imprenditori come lui, perché è anche grazie a persone come Benedetto Roberto Ingoglia che il nostro Paese può permettersi adesso di competere nel panorama internazionale e di continuare a crescere. L'eolico, il fotovoltaico, la sostenibilità ambientale sono le grandi tematiche di oggi: quelle su cui puntare per consentire ai giovani di sognare un futuro. Benedetto Roberto Ingoglia l'ha intuito sin da giovanissimo e con la sua Energy Italy è riuscito a fare la differenza.

