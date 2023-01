Benedetto XVI, aperte Grotte Vaticane per omaggio fedeli alla tomba

Aperte dalle 9 le Grotte vaticane, per l'omaggio di fedeli e pellegrini alla tomba del Papa emerito Benedetto XVI. Papa Ratzinger è stato sepolto dove prima si trovavano le spoglie di Giovanni Paolo II, spostate nel 2011, all’indomani della beatificazione, nella cappella di San Sebastiano. Giovedì scorso, al termine delle esequie celebrate in piazza San Pietro, dopo l’esposizione per tre giorni della salma, alla quale hanno reso omaggio 200mila persone, la bara in cipresso del Papa emerito, all’interno della quale sono stati conservati il Rogito, le monete e le medaglie del pontificato e il pallio, è stata riposta all’interno di un feretro in zinco, a sua volta conservato in una ulteriore cassa in rovere poi tumulata. Il nome del 265esimo successore di Pietro è inciso in una lastra in marmo bianco.