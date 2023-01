Città del Vaticano, 5 gen. (Adnkronos)

Tamburi, trombe e abiti tradizionali. Con vessilli e bandiere a San Pietro ha sfilato anche un gruppo di bavaresi a Roma per l'addio a Joseph Ratzinger, il Papa emerito morto il 31 dicembre in Vaticano originario proprio della Baviera. Dopo un giro in piazza marciando a suon di musica il gruppo ha attraversato via della Conciliazione.