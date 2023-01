Benedetto XVI, Dalai Lama: "Prego per il fratello spirituale, d'accordo sui valori umani"

"In un momento in cui assistiamo a tensioni in diverse parti del mondo, possiamo prendere una lezione dalla vita di papa Benedetto"

"Prego per il nostro fratello spirituale e porgo le mie condoglianze ai membri della Chiesa cattolica". Il Dalai Lama, riferisce il portale Tibet.net, ha scritto alla nunziatura apostolica di New Delhi dopo la morte di Benedetto XVI, Papa emerito, scomparso il 31 dicembre scorso.

"Quando ho avuto l'opportunità di incontrare papa Benedetto ho scoperto che c'era molto su cui eravamo d'accordo in relazione ai valori umani, all'armonia religiosa e all'ambiente. Durante il suo pontificato, ha lavorato molto per promuovere questi temi. Ha vissuto una vita significativa. Sono stato impegnato nel dialogo con i membri della comunità cattolica per diversi decenni e ho imparato molto dalla loro esperienza. Credo che questi scambi abbiano contribuito a una migliore comprensione religiosa tra di noi. In un momento in cui assistiamo a tensioni in diverse parti del mondo, possiamo prendere una lezione dalla vita di papa Benedetto e fare il possibile per contribuire all'armonia religiosa e alla pace globale", ha scritto il Dalai Lama.