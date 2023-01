'Benedetto XVI dottore della Chiesa', pronto lo striscione per i funerali

Il giorno dei funerali del Papa emerito, giovedì alle 9.30, in piazza San Pietro verrà srotolato uno striscione 'Benedetto XVI, dottore della Chiesa'. Autore dell'iniziativa è Ivan Marsura, direttore del museo dei papi. "Sono sicuro - osserva all'Adnkronos - che in tanti concordano. Magari ci vorrà un po' di tempo ma credo che siano in parecchi a chiedere che Ratzinger venga dichiarato 'dottore della Chiesa'. Il suo motto era 'cooperatore della verità' e il suo pontificato è stato tutto all'insegna della verità e dell'operazione di pulizia". Il direttore del museo dei papi pensa alla piaga della pedofilia: "Penso alle vicende di abusi sessuali, a quanto lui ha fatto in nome della trasparenza, è stato il primo ad iniziare l'operazione pulizia e quando lo hanno attaccato, lo hanno fatto in maniera del tutto gratuita".

A pochi metri da piazza San Pietro, nella galleria Poli, regno del direttore del museo dei papi, in omaggio a Ratzinger è stata esposta una delle ultime talari utilizzate da papa Ratzinger che lui stesso ha poi donato al museo. Ha conservato anche le pieghe. "La talare - ricorda Marsura - ci venne donata da Ratzinger un paio di settimane dopo le dimissioni". In vetrina c'è anche una tela del maestro Poli che ritrae Benedetto XVI nel suo studio con il pianoforte, i libri, un gatto: le sue passioni, e sintetizza con pennellate il suo pensiero.

Il direttore del museo dei papi consegna un ricordo personale e commovente dell'amico Papa emerito: "Benedetto XVI ci ha voluto molto bene. A luglio andai a trovarlo al Mater Ecclesiae. Ormai non parlava più. Mi diede una carezza, vale più di tante parole".