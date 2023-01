Benedetto XVI, folla di fedeli in ultimo giorno omaggio a Ratzinger - Video

Anche stamani sono stati in migliaia a rendere omaggio alle spoglie del Papa emerito Benedetto XVI nella Basilica Vaticana. Sino alle 12, secondo la Gendarmeria vaticana, le persone che hanno omaggiato Ratzinger sono state 24 mila.

Nei due giorni precedenti si sono messi in fila per l'omaggio a Joseph Ratzinger in 135 mila. Domani alle 9.30 i funerali in piazza San Pietro presieduti dal Papa. Saranno presenti tanti Capi di Stato.