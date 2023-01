Benedetto XVI, omaggio del Papa: "Grande maestro di catechesi"

Ultimo giorno di apertura per la camera ardente di Joseph Ratzinger nella basilica Vaticana. Domani i funerali in piazza San Pietro

Ultimo giorno per l’omaggio a Benedetto XVI nella basilica Vaticana. La camera ardente per il Papa Emerito resterà aperta ai fedeli fino alle 19, poi domani mattina i funerali in piazza San Pietro.

A rendere omaggio a Joseph Ratzinger, questa mattina è stato anche Papa Francesco che, prima di iniziare la catechesi alla prima udienza generale del nuovo anno nell’Aula Paolo VI, ha osservato: "Vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi". "Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere", ha detto Bergoglio applaudito dei fedeli.

Ai funerali ci saranno due delegazioni ufficiali: quella italiana guidata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e quella tedesca con il presidente Frank-Walter Steinmeier.

Interverranno anche tanti Capi di Stato. Per la Spagna arriverà la Regina Sofia e il ministro Félix Bolaños; dal Belgio, il Re Filippo; dalla Polonia il presidente Andrzej Duda; dal Portogallo: il presidente della Repubblica Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Dalla Baviera, il governatore Markus Söder. Dalla Germania, con il presidente ci sarà anche il Cancelliere Olaf Scholz.

Dall’Ungheria, ai funerali di Benedetto XVI ci sarò il presidente Katalin Novak; dalla Slovenia il presidente Nataša Pirc Musar; dalla Francia, Gérald Darmanin, ministro dell'interno. Dalla Croazia, il ministro degli affari esteri, Goran Grlić Radman; e il ministro della cultura, Nina Obuljen Koržinek.