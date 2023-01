Benedetto XVI, San Pietro blindata per i funerali: attesi in 100mila

San Pietro blindata domani per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI che si terranno alle 9.30 e a cui si attendono circa 100mila persone. L'area detta 'di rispetto' sarà delimitata da cinque varchi di prefiltraggio presidiati dalle forze dell'ordine, che svolgeranno i primi controlli e saranno posizionati a Porta Angelica, Piazza Sant'Anna, Sant'Uffizio e due su via della Conciliazione. Controlli più approfonditi con metal detector e rapiscan invece per accedere all'area di massima sicurezza che coincide con piazza San Pietro, secondo quanto prevede l'ordinanza della questura di Roma che raccoglie tutte le misure del dispositivo di sicurezza. Sono poi previste una no fly zone ampliata e tiratori scelti mentre un elicottero sorvolerà la zona.

Saranno oltre mille le donne e gli uomini delle forze dell'ordine in campo, inclusi i reparti speciali di polizia e carabinieri, tra cui quelli antiterrorismo, oltre a vigili del fuoco, 118 e polizia locale. A fornire assistenza a quanti decideranno di assistere alle esequie anche i volontari della protezione civile, già al lavoro dal 2 gennaio quando è iniziata l'esposizione della salma. Nella zona inoltre domani sarà vietata la vendita e il trasporto di contenitori e bottiglie in vetro fino alle 14. I mezzi pubblici saranno potenziati. (di Giorgia Sodaro)