Benetton,‘torniamo a valori padri fondatori, faro su sostenibilità'

Tornare alla “visione e ai valori dei padri fondatori” con la stella polare della sostenibilità. Parola del presidente di Edizione Spa Alessandro Benetton che indica questo obiettivo nel suo ruolo di numero uno della holding "assolutamente inaspettato visto che ho fatto di tutto per essere lontano dalle attività della famiglia” comunque “qualcosa che ho accolto con grande orgoglio e gratitudine”.

“Assieme ai miei cugini - dice nel corso di un incontro con gli studenti alla Luiss- vogliamo tornare alla visione e ai valori dei padri fondatori che hanno costituito qualcosa di innovativo basandosi sui buoni rapporti con il territorio e sull’avere rapporti internazionali, creando Una piattaforma mondiale nel caso di Benetton. Noi vogliamo investire su asset strategici con lo stesso tipo di visione in chiave contemporanea avendo a mente la stella polare della sostenibilità”.

Un concetto vicino alla “shared value” dell’economista di Harvard Michael Porter (con cui ha studiato) ossia “il fatto di pensare che fra 10 anni qualsiasi consumatore se non ti rispetta come nucleo di valore aggiunto per la società, non rispetta i tuoi prodotti” conclude.

Un nuovo inizio per la holding della famiglia di Treviso. “Crediamo sia l’occasione di impostare il lavoro e dalle discontinuità anche drammatiche avere più chiarezza su quello che si vuole fare nel futuro” spiega Alessandro Benetton, rispondendo a una domanda in occasione della presentazione del suo libro “La traiettoria”.