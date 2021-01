Benevento-Torino 2-2, Zaza salva i granata dal k.o.

(Adnkronos)

Comincia con un pareggio in rimonta in casa del Benevento l'avventura di Davide Nicola sulla panchina del Torino. La sfida del Vigorito, che apre il 19° turno di serie A, finisce 2-2. La squadra di Filippo Inzaghi passa in vantaggio al 32' con Viola su rigore e raddoppia in avvio di ripresa con Lapadula, poi però subisce la rimonta granata firmata da Zaza con una doppietta (51' e 93'). Piccolo passo avanti per il Torino, al momento terz'ultimo in classifica con 14 punti, e piccolo rimpianto per il Benevento, che in ogni naviga in acque tranquille a quota 22.