Benfica-Juve, come vederla oggi in tv e in streaming

Tutto pronto per Benfica-Juventus. Fischio d'inizio alle 21.00 per il match di Champions League che si disputerà all'Estádio do SL Benfica di Lisbona. Ma come vederla in tv e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5, mentre gli abbonati Sky potranno guardarla su Sky Sport HD (canale 252) e Sky Sport Football. Sul fronte streaming, il match sarà visibile sia su SkyGo da smartphone, tablet e pc sia su Nowtv. Streaming anche su Infinity+.

"La situazione è chiara, abbiamo un piccolo vantaggio ma tutti possono ancora qualificarsi. La Juventus - ha spiegato, come riporta l'Uefa, Roger Schmidt, allenatore del Benfica - è la Juventus, ha dei big, vogliono andare avanti. Ci aspettiamo la miglior Juventus e siamo pronti a giocare il nostro miglior calcio: dobbiamo pensare a far bene questi 90 minuti. Dobbiamo giocare un'ottima partita, il gruppo ha una situazione molto chiara. Però dobbiamo essere focalizzati, l'obiettivo sarà solo sul campo: coraggiosi, con i tifosi dalla nostra parte e questo rappresenta un vantaggio".

Per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, "abbiamo soltanto un risultato ma non siamo né qualificati agli ottavi, dunque fuori dalla Champions League, né in Europa League. Dobbiamo iniziare martedì - si legge sul sito Uefa - ma non dipende da noi: il Benfica è proprietario del suo destino, è una delle quattro squadre in Europa che non ha ancora perso insieme con Napoli, PSG e Real Madrid. Dobbiamo fare una gara come gran parte dell'andata, aumentando il minutaggio dell'intensità. Loro davanti al loro pubblico hanno una spinta diversa ma sarà una sfida particolare: non dovremo avere fretta ma giocare con la stessa compattezza, anzi migliorandola, delle ultime due gare".