Bentley: al via i lavori del nuovo Quality Centre

Bentley con un investimento di 35 milioni di sterline, inizia la costruzione del nuovo quality centre a Crewe, in Inghilterra.

L’obiettivo è di diventare il produttore di automobili di lusso più sostenibile al mondo, la nuova struttura realizzata dalla Bentley rappresenta un ulteriore tassello verso la futura produzione di auto elettriche.

Una linea di assemblaggio dedicata ai prototipi BEV che anticipano la prima vera auto elettrica prodotta dal lussuoso brand inglese.

Bentley nel 2026 presenterà la sua prima auto elettrica

Nella nuova struttura di Crewe è presente anche un inedito centro di integrazione software, un’officina dedicata ai prototipi e un’area dedicata allo sviluppo di nuovi materiali, incluso un banco dove vengono fedelmente riprodotte le condizioni meteo.

Peter Bosch Member of the Board for Manufacturing e il Dr. Matthias Rabe, Member of the Board for R&D, hanno apposto la loro firma su di una colonna strutturale che fa parte delle 101 colonne di cui sarà realizzato il nuovo edificio.

L’investimento è pari a 35 milioni di sterline, nel centro verranno investiti annualmente 2,5 miliardi di sterline per un programma decennale di sviluppo.

Nel programma Beyond 100 la strategia è quella di trasformare il sito produttivo di Crewe in una “fabbrica di sogni”, raggiungendo le zero emissioni entro il 2030. Un impianto che contribuirà allo sviluppo di nuovi veicoli a zero impatto, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie digitali.

Bentley Launch Quality Center: due piani di tecnologia

Ogni piano si svilupperà per un totale di 4.000 mq, il team di metrologia sarà situato al piano terra, il secondo piano ospiterà un banco di prova virtuale con un laboratorio per analisi e sviluppo di nuovi materiali, presente anche una mini catena di montaggio per testare le future BEV.