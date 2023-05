Bentley celebra i 20 anni della Continental GT

Bentley Continental GT celebra i suoi 20 anni. In occasione del Salone dell’Auto di Shanghai è stato presentato un esemplare unico, la GT S.

Una sportiva curata nei minimi dettagli che sfoggia diverse caratteristiche Mulliner create ad hoc, la nuova Bentley Continental GT si caratterizza per il colore carrozzeria Magnetic dark grey e da cromature e cerchi sportivi black da 22 pollici a 10 razze, le pinze freno sono rosse.

Immancabile anche per gli interni il tema nero e rosso, così come le finiture bicolore in pelle Beluga e Hotspur con Piano Black. Plancia e cinture di sicurezza hanno una doppia finitura.

Bentley Continental GT: motore W12

Un propulsore iconico il W12 biturbo da 6 litri, che uscirà fuori produzione ad aprile 2024. Una coupé che sin dal suo lancio ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel segmento delle supercar, era il 2003 quando la Continental GT raggiungeva una velocità massima superiore ai 300 km/h per uno 0 - 100 km/h in soli 4,7 secondi.

In occasione del Festival of Speed di Goodwood, in scena dal 13 al 16 luglio 2023, verrà celebrato il W12 con una vetrina di propulsori W12 che negli ultimi 20 anni hanno equipaggiato le Bentley, fino alla nuova Batur by Mulliner.

Bentley alla Monterey Car Week 2023

In occasione della Monterey Car Week 2023, evento che si svolgerà dall’11 al 18 agosto di quest’anno, il famoso e celebre marchio automobilistico inglese svelerà un esemplare unico di Continental GT che si ispirerà al numero di telaio 20001, un modo per chiudere in bellezza le celebrazioni dell'anniversario destinato a passare alla storia, come l’ultimo evento dove sarà protagonista un motore W12.