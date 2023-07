Bentley festeggia il 10° Anniversario della fabbrica di Crewe.

Bentley continua nel suo percorso verso la sostenibilità, installando nuovi pannelli solari nella fabbrica di Crewe, nel Regno Unito.

Una nuova generazione di pannelli solari per quella che è stata definita la “Fabbrica dei sogni” a zero emissioni, Bentley Motors porterà così a 36.418 i pannelli solari installati in loco.

Coprono un’area di 60.991 m2, un’area pari alla superficie di 311 campi da tennis o nove campi da calcio, l’annuncio di questo “upgrade” energetico coincide con il 10° anniversario del sito di Crewe.

I nuovi pannelli solari sono altamente efficienti e producono quasi il 60% di energia in più, per pannello, rispetto alla precedente generazione che risale al 2013, l’installazione consentirà di aggiungere altri due megawatt alla produzione di energia del sito per un totale di 10 MW.

I 36.418 pannelli solari presenti nella fabbrica Bentley di Crewe produrranno in media fino al 70% della domanda di elettricità diurna.

L’energia prodotta nel sito produttivo di Crewe è in grado di alimentare più di 2.370 abitazioni. Una volta che i nuovi pannelli entreranno in funzione, attivazione prevista entro novembre, le emissioni annue di CO2 si ridurrano di oltre 407.000 tonnellate l’anno.

Sebastian Benndorf, Director of Production Planning at Bentley Motors, ha dichiarato: "L'importate ed ulteriore implementazione di pannelli solari presso la nostra sede di Crewe sostiene il costante impegno di Bentley nella sua strategia Beyond100, per garantire il massimo impegno per una vera mobilità sostenibile di lusso. Fa parte della visione di trasformare un'azienda automobilistica di lusso di 103 anni in un nuovo modello sostenibile per l'intero settore automobilistico. Beyond100 è il vertice di due decenni di innovazioni e risultati. La trasformazione dell'intera attività e della gamma di prodotti Bentley sta seguendo ii suo percorso, mentre ci avviciniamo alla neutralità di emissioni da CO2 entro il 2030".