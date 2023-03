Bentley Flying Spur: lusso e sportività

Bentley Flying Spur è una berlina sportiva lussuosa, in grado di offrire a guidatore e passeggeri, un’esperienza di guida unica.

Una vera e propria limousine con le sembianze di una quattro porte, la Bentley Flying Spur è realizzata con materiali pregiati.

Sviluppata nello stabilimento di Crewe in Inghilterra, è il simbolo dell’abilità artigiana britannica, un modello che incarna il linguaggio stilistico esclusivo del marchio Bentley.

La Flying Spur abbina la modernità di soluzioni all’avanguardia, quali ad esempio i fari anteriori a matrice LED ai gruppi ottici posteriori con emblema B di Bentley. I cerchi sono da 22 pollici.

Bentley Flying Spur: motore W12 e alimentazione ibrida a 48V

Il cuore della lussuosa berlina inglese è un potente motore W12 da 6 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 635 CV per 900 Nm di coppia. Le prestazioni della Bentley sono impressionanti, nonostante una mole considerevole, riesce a raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3,8 secondi per una velocità massima di 333 km/h.

La trasmissione si avvale di un cambio automatico doppia frizione ZF a otto rapporti, la velocità massima è raggiunta in sesta marcia, la settima e l’ottava (overdrive) consentono una guida da Granturismo.

La trazione integrale permanente offre una riparazione della potenza fissa (60:40) tra l’assale anteriore e posteriore, la ripartizione della coppia avviene a seconda della modalità di guida impostata.

Prestazioni che fanno da cornice a una qualità e cura costruttiva senza eguali, nell’abitacolo sono disponibili nuovi sedili in pelle Bentley con scanalature e trapuntatura a rombi “Specifica Mulliner Driving”, gli inserti delle portiere, rigorosamente in pelle, sono a rombi tridimensionali.

La radica percorre cruscotto e portiere, la console centrale integra un elegante schermo touch da 12.3 pollici, nuove le bocchette di aerazione, presente un vano per la ricarica wireless e una doppia porta USB.

Anche sulla Flying Spur è presente il Bentley Rotating Display, all’accensione la sezione centrale in radicale del cruscotto ruota fino a svelare il display con tre riquadri digitali personalizzabili, il pilota può selezionare un secondo lato del “display” che svela tre strumenti analogici: temperatura esterna, bussola e cronometro.

La terza combinazione invece è costituita da un rivestimento in radica scura che rende la plancia lineare e pulita.

Bentley Fying Spur Mulliner- Prova su strada

Il suo utilizzo ideale è sicuramente l'autostrada, dove si può guidare nel massimo silenzio e comfort. Direi anche in pieno relax soprattutto quando utilizzi i sedili massaggianti che però dopo 12 minuti si spengono in automatico.

Nonostante la lunghezza è una berlina assolutamente facile da guidare, grazie anche alle quattro ruote sterzanti, le curve anche strette si approcciano in modo veloce e l'enorme potenza del V12 ti lascia alle spalle qualsiasi situazione.

Ma il vero piacere è viaggiare sul sedile posteriore dove puoi trovare un comodo e perfetto tavolino in perfetta radica fatto dai maestri artigiani inglesi, illuminato anche di notte e vivere il tuo spazio in completa privacy utilizzando le tendine parasole poste sia sui finestrini laterali che nel lunotto posteriore.

Per gli amanti della musica la Fying Spur Mulliner offre un impianto di serie da 10 autoparlanti e 650 W di potenza oppure il sistema Bang & Olufsen da 1.500 W con 16 altoparlanti.