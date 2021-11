Benzina, diesel, gas: prezzo di oggi

Benzina, diesel, gas per auto: prezzo ancora in aumento alla pompa. Con il Brent che ritorna vicino a quota 85 dollari, le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo aumentano anche se i prezzi consigliati dei maggiori marchi restano invariati, mentre risultano in lieve aumento quelli praticati alla pompa.

Lo segnala la Staffetta Quotidiana evidenziando un nuovo balzo per i prezzi del Gnl alla pompa che sale di 33 centesimi a 1,822 euro/kg. Intanto le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,750 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,756 pompe bianche 1,734), il diesel a 1,615 euro/litro (+1, compagnie 1,620, pompe bianche 1,603), il Gpl servito a 0,823 euro/litro (+2, compagnie 0,832, pompe bianche 0,810) e il metano servito a 1,648 euro/kg (+3, compagnie 1,704, pompe bianche 1,600). Sulle autostrade - continua la Staffetta - la benzina in modalità servito si attesta abbondantemente oltre quota 2 euro, a 2,048 euro, mentre a questo tetto si avvicina il gasolio (servito 1,954).

Ieri le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo avevano chiuso con la benzina a 534 euro per mille litri (+4 euro) e il diesel a 531 euro per mille litri (+6).