Benzina e diesel, oggi prezzi ancora su

Ecco quanto costano in modalità self e servito

Benzina e diesel, i prezzi dei carburanti salgono anche oggi. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con il segno più sulla benzina, Eni aumenta di due centesimi i prezzi raccomandati.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 21 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,073 euro/litro (2,072 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,062 e 2,085 euro/litro (no logo 2,061). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 2,034 euro/litro (2,030 il dato precedente), con le compagnie tra 2,032 e 2,040 euro/litro (no logo 2,034).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si assesta a 2,205 euro/litro (contro 2,204), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,142 e 2,280 euro/litro (no logo 2,110). La media del diesel servito va a 2,172 euro/litro (2,166 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,119 e 2,238 euro/litro (no logo 2,085). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,834 a 0,853 euro/litro (no logo 0,820). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,705 e 1,914 (no logo 1,806).