Benzina e diesel, prezzi carburanti in calo oggi in Italia

Benzina e diesel, in calo i prezzi dei carburanti in Italia oggi venerdì 9 settembre, con la solita eccezione del metano che continua a volare sopra i 3 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Per IP e Q8 registriamo ribassi di 1 cent/litro su benzina e gasolio.

Quanto alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero del Mise, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, la benzina self service a 1,744 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,746, pompe bianche 1,737), diesel a 1,841 euro/litro (-3, compagnie 1,843, pompe bianche 1,837). Benzina servito a 1,890 euro/litro (-4, compagnie 1,934, pompe bianche 1,802), diesel a 1,985 euro/litro (-2, compagnie 2,027, pompe bianche 1,899). Gpl servito a 0,799 euro/litro (-1, compagnie 0,804, pompe bianche 0,792), metano servito a 3,038 euro/kg (+15, compagnie 3,194, pompe bianche 2,887), Gnl 3,202 euro/kg (-9, compagnie 3,258 euro/kg, pompe bianche 3,059 euro/kg). Per i prezzi sulle autostrade si segnala la benzina self service a 1,840 euro/litro (servito 2,097), gasolio self service 1,933 euro/litro (servito 2,188), Gpl 0,898 euro/litro, metano 3,858 euro/kg, Gnl 3,127 euro/kg.