Bergamo, 34enne ucciso in strada a coltellate: c'è un fermo

Un 34enne è stato ucciso a Bergamo da un 20enne a coltellate. La vicenda è avvenuta attorno alle 13 a Bergamo, in via Novelli, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è un cittadino tunisino residente a Terno d'Isola, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava passeggiando con la famiglia quando ha avuto una discussione per futili motivi con il 20enne. L'uomo era con la moglie e i due figli minorenni. Il 20enne, un italiano, è stato fermato.