Bergamo, niente funicolare per cane di bimbo autistico: gente insorge

"Il controllore ci ha detto 'senza museruola lui non può salire'". Cristina Finazzi, mamma di un bambino autistico, racconta in un post su Facebook quanto accaduto durante una gita domenicale in funicolare a Bergamo. "Pur mostrando ai bigliettai le certificazioni del nostro Aaron, cane d'assistenza, ci siamo sentiti rispondere che non poteva salire senza museruola. In effetti il cartello all’ingresso recava questa scritta…" spiega nel post. "Di fronte all’intransigenza del controllore, si è scatenata un'inaspettata solidarietà di gente comune in coda… Che meraviglia! Dal 'chiamate i vigili, non siamo capitali della Cultura 2023 solo per i monumenti'… a 'se non salgono in funicolare loro, non saliamo neppure noi'! Ebbene: tutti a bordo per Città Alta" racconta la mamma. "Che meraviglia l’umanità quando diventa, nei fatti, prossima… C’è ancora speranza!" conclude ringraziando tutti con un sorriso virtuale.