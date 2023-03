Bergamo, Unpli partecipa da protagonista all’Agritravel e Slow Travel Expo

L’Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia sposa in toto la missione della “Fiera dei Territori – Agritravel e Slow Travel Expo”, tanto da esserne fra i principali partner: un legame sancito dalla comune attività di promozione per il turismo lento, sostenibile ed enogastronomico. Il connubio fra l’Unpli e la manifestazione internazionale, si legge in una nota, è sottolineato anche dalla scelta di dedicare la Tessera del socio Pro Loco a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, azione seguita dallo sviluppo di una serie di iniziative collaterali. L’Unpli, inoltre, partecipa alla manifestazione internazionale che promuove il turismo slow, outdoor e active a livello locale, nazionale e internazionale, coinvolgendo undici comitati regionali e dieci fra le Pro Loco che si sono aggiudicate l’ambita certificazione “Sagra di qualità”, portando in dote il gusto di pietanze che affondano le radici in tradizioni secolari ed il sorriso dei volontari impegnati, come sempre, nella più sincera e genuina promozione dei territori.

“Proponiamo uno spaccato di ciò che rappresentano l'Unpli e le Pro Loco. Un viaggio che abbraccia le azioni per la valorizzazione del patrimonio immateriale culturale, percorso in cui si innesta la Tessera del Socio Pro Loco 2023 dedicata a Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, e prosegue con la scoperta dei prodotti tipici che offrono le regioni e le sagre rappresentate", afferma il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina, nel corso dei quattro giorni di fiera l’Unpli organizzerà momenti di confronto e presentazioni, anche sul tema della salvaguardia e promozione dell’immenso patrimonio culturale immateriale di cui è ricco ogni territorio. La “Fiera dei Territori – Agritravel e Slow Travel Expo” si svolge da oggi al 2 aprile (30-31 marzo B2B per operatori e 31 marzo-2 aprile B2C per il grande pubblico ad ingresso gratuito); per maggiori info www.agritravelexpo.it.

Due le aree dedicate all'Unpli. “Piazza Italia” accoglierà i Comitati Regionali, uno spazio dove saranno presenti le Pro Loco impegnate nella promozione e degustazione dei prodotti tipici locali; parteciperanno i seguenti comitati regionali: Veneto, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Basilicata, Campania, Liguria, Calabria, Sicilia, Piemonte e la Federazione Trentina delle Pro Loco.

“Piazza dei Colori e dei Sapori” è dedicata, invece, alle Pro Loco certificate con il riconoscimento “Sagra di Qualità” che saranno presenti con i prodotti legati al territorio e, se i prodotti stagionali sono disponibili, con le pietanze delle rispettive sagre. Di seguito l'elenco delle Pro Loco presenti: Sagra della Zucca e del Cappellaccio Ferrarese (San Carlo, Ferrara); Sagra del fagiolo (Sarconi, Potenza); Sagra del Marubino (Casteldidone, Cremona); Sagra del Ciammarrucchiello (Buonalbergo, Benevento); Revival Uva e Vino Montonico (Bisenti, Teramo); Sagra del Casoncello (Castro, Bologna); Sagra Dei Bisi (Colognola ai Colli, Verona); Sagra dei Sughitti (Montecassiano Marche, Macerata); Sagra degli Scarpinòcc (Parre, Bergamo); Sagra del Mandorlato (Cologna Veneta, Verona).

"Sagra di qualità" è un marchio istituito dall'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Al centro del riconoscimento pietanze legate alla storia e alle tradizioni dei territori; ricette che si tramandano segretamente, di padre in figlio; piatti strettamente legati a riti centenari e ancora oggi osservati; ricette semplici e con ingredienti naturali che rappresentano veri e propri spaccati di cultura popolare. Eventi storici che, a testimonianza del loro radicamento nel territorio, hanno superato anche le quaranta edizioni. Il marchio "Sagra di qualità" è attribuito al termine di un iter documentale e di rigorose verifiche sul campo, come da apposito disciplinare. L’elenco completo ed il regolamento sono disponibili all'indirizzo https://www.unpli.info/sagra-di-qualita/.