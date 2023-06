Berlusconi, a Milano i funerali: l'attesa davanti al Duomo - Video

La folla in piazza Duomo, a Milano, attende i funerali di Silvio Berlusconi. Cittadini in coda alle transenne dalle prime ore di oggi, c'è chi è partito da altre città all'alba per essere presente e rendere omaggio all'ex presidente del Consiglio. Sono 2.000 le persone che potranno entrare nella cattedrale, circa 10.000 quelle che potranno seguire le esequie dai due maxi schermi posizionati ai lati della piazza transennata.