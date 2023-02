Berlusconi assolto, Fascina: "Verità e giustizia hanno prevalso"

"Oggi si chiude un capitolo umanamente doloroso per il presidente Silvio Berlusconi. Oggi per l’ennesima volta il nostro presidente viene assolto rispetto ad accuse ingiuste e strumentali, fondate sul pregiudizio politico più che su validi elementi probatori. Anni di discredito e di fango di cui mai nessuno risponderà". Lo afferma Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, dopo la sentenza di assoluzione nel processo Ruby Ter.

"La soddisfazione è grande -aggiunge- tanto quanto la tristezza per il tempo consumato in dolore e delusione; quel tempo che nessuno restituirà al presidente ed a tutti noi. Desidero dedicare un pensiero ed un ringraziamento speciale a Niccolò Ghedini che ha creduto ed ha lottato per il grande risultato conseguito oggi. La verità e la giustizia hanno finalmente prevalso e pertanto tutti noi festeggiamo, consapevoli di essere stati, ieri ed oggi, dalla parte giusta della storia".