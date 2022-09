Gli auguri di Banfi a Berlusconi: ''Buon compleanno 'raghezzo'''

''Silvio Berlusconi compie 86 anni? Sì lo so, lo chiamerò più tardi come faccio ogni anno per fargli gli auguri. Lui quando mi chiama mi dice: 'buon compleanno vecchio' io invece gli dirò: 'buon compleanno 'raghezzo'''. Così Lino Banfi all’Adnkronos. ''So che sarà difficile parlarci perché in questo periodo ha molto da fare - dice l’attore - ma proverò a chiamarlo lo stesso perché ci tengo molto, siamo amici e ci vogliamo bene'', conclude Banfi.

(di Alisa Toaff)