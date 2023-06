Berlusconi, Barbaro: "Un gigante, ha fatto la storia del nostro Paese e non solo"

"Un gigante: politicamente imprenditorialmente e sportivamente. Questo il primo pensiero, appena acquisita, questa mattina, una notizia che speravamo non arrivasse nonostante i momenti difficili di questi ultimi mesi. Silvio Berlusconi è un uomo a cui tutta la Destra deve qualcosa. Un personaggio controverso, sicuramente, ma negarne la grandezza è impossibile: ha fatto la storia del nostro Paese e non solo in questi anni e tutto il mondo glielo sta riconoscendo. Lascia un’eredità difficile da gestire ma che per noi italiani rappresenta un patrimonio da conservare". Così il sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro sul suo profilo Facebook.

"Berlusconi è stato anche un uomo di sport: e pure in quel campo capacità di innovazione e visione uniche lo hanno portato a grandi vittorie e ad essere considerato da tutti i suoi un punto di riferimento innanzitutto umano. Oggi, in un giorno di lutto non solo per il Centrodestra ma per tutta la politica italiana della quale Silvio Berlusconi è stato assoluto protagonista oltre che uomo con spirito innovativo, tempra e sensibilità fuori dal comune, il cordoglio non va solo alla famiglia e alla sua comunità politica ma anche a tutti gli italiani che si sono riconosciuti in lui", conclude.