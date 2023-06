Berlusconi, Brok (Cdu/Ppe): "Non so se Forza Italia ci sarà ancora"

Di Silvio Berlusconi "nelle questioni europee ci si poteva fidare", perché era un "vero rappresentante pro Ue della sua amata Italia". Ora che è scomparso, la sopravvivenza del suo partito, Forza Italia, è in forse ed è dunque arrivata l'ora di "costruire qualcosa di nuovo" nell'area centrale del centrodestra, anche per evitare 'takeover' da parte degli alleati. A dirlo all'Adnkronos è Elmar Brok, eurodeputato della Cdu (gruppo Ppe) per ben otto legislature, a lungo presidente della commissione Affari Esteri.

Brok ha lavorato a lungo con Berlusconi, che è stato eurodeputato per due volte: "Non eravamo sempre della stessa opinione - ricorda - a volte la pensavamo diversamente. Ma Silvio Berlusconi era degno di fiducia nelle questioni europee. Non ha mai creato grandi problemi negli affari europei: penso che fosse un vero rappresentante pro Ue della sua amata Italia".

"Non credo - aggiunge l'esponente tedesco del Ppe - che la sua eredità andrà sprecata, perché Berlusconi ha svolto un ruolo per trent'anni, in Italia e in Europa. Non so però se il suo partito sopravvivrà, perché era per molti versi figlio suo".

Nei partiti italiani di destra, osserva Brok, ci sono delle "divisioni: sappiamo che nel partito di Giorgia Meloni ci sono dei proeuropei, come Raffaele Fitto, e sappiamo che ce ne sono anche nel partito di Matteo Salvini. Penso che sia arrivato il momento di costruire un nuovo partito di centrodestra in Italia, dove quello che resta di Forza Italia può svolgere un grande ruolo, per raggiungere l'obiettivo".

"E' ora - continua - di superare le vecchie battaglie personali e di creare qualcosa di nuovo al centro, nel centrodestra. Ora è arrivato il momento". Anche perché, secondo Brok, Giorgia Meloni, ora che il fondatore di Forza Italia è scomparso, potrebbe cercare di assorbirla: "Tenterà di farlo, non ci sono dubbi - prevede - è una politica abile. Sta ai politici e ai cittadini italiani decidere che cosa vogliono fare".

Forza Italia, osserva ancora Brok, "in termini di risultati elettorali, non era più così forte, è intorno all'8-9%. E' ora di costruire qualcosa di nuovo, su un piano proeuropeo". Perché, conclude, "non posso credere che tutte le persone di centrodestra in Italia vogliano imboccare una strada antieuropea".