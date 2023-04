Berlusconi, capogruppo Fi: "Notizie positive. Successione? Non se ne discute"

"Stamattina mi risultano le notizie tendenti al positivo che avete dato in questi giorni. Cauto ottimismo, sempre sotto il controllo dei medici: sono loro che devono dire come stanno le cose". Così arrivando a Palazzo Chigi il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, a proposito delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.

In Forza Italia "non ci sono discussioni, forse farebbe piacere ad alcuni che ci fossero queste discussioni ma obiettivamente non ci sono quindi non posso inventarle. Tutta Forza Italia è concentrata nel sapere notizie che vengono dal San Raffaele", dice ai cronisti sulla possibile successione a Silvio Berlusconi.