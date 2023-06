Berlusconi, Cesa: "Sincera gratitudine per aver garantito l'Udc, spero che area Ppe resti coesa"

"Mi ha sempre colpito la sua pignoleria, il suo modo di lavorare su tutte le cose. In particolare nel '94 quando metteva in piedi la coalizione lo ricordo nel suo ufficio dove incontrava il fior fiore della classe dirigente italiana e prendeva appunti su tutto. E poi ricordo la sua gentilezza e cortesia, che non ho mai visto in altri". Così ricorda Silvio Berlusconi, il leader dell'Udc, Lorenzo Cesa, che all'Adnkronos aggiunge: "Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Berlusconi, per la signorilità avuta verso me e l'Udc. Ha garantito la nostra agenda politica nel centrodestra. E' stato per me un grande riferimento, un generoso. Ci ha dato sempre la possibilità politica di essere presenti anche se piccoli, perché teneva conto che noi rappresentavamo una cultura del nostro paese".

Cesa ricorda quindi l'ultima volta a Villa Grande, l'ex dimora di Zeffirelli a Roma, sull'Appia antica: "Volle portarmi a visitare il giardino. Era maniaco del bello, curava personalmente i dettagli di ogni cosa. Aveva un prato che sembrava un tappeto. La personale attenzione al dettaglio è ciò che infatti lo ha reso un grande politico e imprenditore. Gli dobbiamo gratitudine". Il leader dell'Udc rammenta anche l'animo democristiano del leader di Forza Italia: "Mi raccontava sempre di quando da ragazzo durante il festival Dc attaccava manifesti suscitando le arrabbiature della madre. Era un amante della libertà e della democrazia. Riteneva che la Democrazia cristiana difendesse la libertà contro l'oppressione dei comunisti".

Ed adesso? "Mi auguro che questa area che fa riferimento al Partito popolare europeo si tenga coesa. Mi sta a cuore che in questo paese ci sia una sua rappresentanza forte - risponde Cesa - I partiti di centro sono Fi e Udc, spero che ci sia grande senso di responsabilità e riflessione da parte di tutti sulla necessità che riveste nel nostro paese l'area del Ppe e sul fatto che vada tenuta unita. Le Europee - conclude - saranno quindi un banco di prova per tutti quelli che si riconoscono nel Partito popolare europeo".