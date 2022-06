Berlusconi dà forfait a nozze Giorgia Venturini: "Nessun malore"

Giallo sull'assenza di Silvio Berlusconi al matrimonio della conduttrice Mediaset Giorgia Venturini. In Sardegna per il week-end, il leader di Forza Italia avrebbe dato forfait all'ultimo momento: fonti azzurre, interpellate dall'Adnkronos, smentiscono che si sia trattato di un malore. In chiesa, tra gli invitati, alcuni dei quali politici bipartisan, apprensione per le condizioni del Presidente, atteso da tutti, che fino a ieri sera aveva confermato la sua presenza all'evento. "Nessun malore, sta benissimo, è a casa sua in Sardegna dove ha trascorso il week-end e questa sera torna ad Arcore, come da programmi", fanno sapere fonti di Forza Italia. Sui social lo stesso Berlusconi nel pomeriggio posta una foto che lo ritrae, sorridente, insieme alla compagna Marta Fascina e dove compaiono anche il figlio Luigi, la nuora Federica Fumagalli e il nipotino Emanuele Silvio. "Una bellissima giornata in famiglia, col mio bellissimo nipotino. Tra poco si torna a Milano: abbiamo ancora i ballottaggi da vincere!", scrive l'ex premier a corredo dell'immagine.