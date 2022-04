Berlusconi: "Deluso da Putin, pensavo fosse uomo di pace"

"Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero''. Lo ha detto Silvio Berlusconi alla convention di Fi condannando l'operato di Vladimir Putin, per "l'aggressione'' all'Ucraina. Aggressione che "anziché portare la Russia in Europa, l'ha portata nelle braccia della Cina. Peccato, peccato!''.

Putin "l'avevo conosciuto 20 anni fa e mi era sempre parso un uomo di grande buonsenso, un uomo di democrazia, un uomo di pace. Peccato davvero per quel che è successo".

FORZA ITALIA - Dal palco della convention di Forza Italia 'L'Italia del futuro', Berlusconi dice che "quella di oggi potrebbe essere una nuova discesa in campo...''. "Siamo importanti per il futuro dell'Italia" scandisce, e ''con me in campo possiamo puntare molto più in su di quanto ci danno ora i sondaggi...''.

''Sulla riforma della giustizia, come su quella del fisco'', ''ci aspettiamo un ampio dibattito in Parlamento con l'approfondimento delle nostre osservazioni senza che venga posta la questione di fiducia" afferma il leader di Forza Italia.

"Noi abbiamo fiducia nella capacità del nostro governo di lavorare per il futuro, ma il governo, devo dirlo, non può fare a meno del supporto delle forze politiche, noi compresi, e non può non considerare l’esistenza e la necessità di una normale dialettica parlamentare...'' dice Berlusconi, che manda un messaggio preciso a Mario Draghi: Fi sosterrà l'esecutivo ma niente sconti su giustizia e fisco, in particolare sulla casa.

"Noi - assicura il Cav - siamo leali e lo saremo fino alla fine, ma non possiamo rinunciare alla nostra identità sostenendo provvedimenti che negano i nostri principi. Noi non consentiremo mai a nessun governo, come non lo abbiamo mai consentito, di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Noi - avverte tra gli applausi della sala - non consentiremo mai a nessun governo di colpire la casa, che per noi è sacra, è il simbolo dell’unità e della continuità della famiglia". E ancora: ''Noi non consentiremo mai a nessun governo di colpire il risparmio che è il frutto di una vita di lavoro, di sacrifici e di speranze".

"Quella di non penalizzare il settore immobiliare - spiega - è un’esigenza economica perché - come dicono i francesi - 'quand le bâtiment va, tout va', ma è anche un’esigenza morale, sociale e civile".