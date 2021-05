Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi, qui nella foto esclusiva Adnkronos, è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia era ricoverato nella struttura milanese da martedì per gli strascichi del covid.

Prima di lasciare l'ospedale il leader di Forza Italia ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi.

Ghribi ha incontrato Berlusconi per congratularsi, a nome della proprietà e del Gruppo, per la piena remissione ed augurargli un pronto ritorno al lavoro. “Siamo davvero felici per il presidente Berlusconi. L’ho trovato forte e in forma”, ha dichiarato Ghribi, uscendo dal San Raffaele.