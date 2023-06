Berlusconi, Dini: "Indiscusso leader storia d'Italia, impedì a sinistra di andare al Governo"

"Sono profondamente triste e addolorato della scompara di Silvio Berlusconi verso il quale ho un senso di riconoscenza, di stima e di amicizia. E' lui, quando ero direttore generale della Banca d'Italia, che mi ha chiesto di fare il ministro del Tesoro nel suo primo governo; successivamente sono stato indicato da lui per essere il presidente del Consiglio del governo di transizione nel 1995. Siamo rimasti in contatto e Silvio ha sempre detto 'Lamberto amico mio' nonostante le alterne vicende". Così l'ex presidente del Consiglio, Lamberto Dini, ricorda Silvio Berlusconi ed all'Adnkronos commenta: "Perdiamo un indiscusso leader degli ultimi 30 anni della storia d'Italia. In fondo con la sua prima vittoria, quando 'scese in campo', come dice lui, nel 1994 ha impedito alla estrema sinistra di andare al governo. Da allora in poi con Fi si è sempre schierato accanto ai partiti moderati, di centro e di destra".

L'ex direttore generale della Banca d'Italia rammenta: "Silvio aveva una grande capacità di interlocuzione con le persone, stimato all'estero aveva stabilito ottimi rapporti personali ai livelli più alti degli Stati Uniti, come della Russia e degli altri Paese. E' nota la storia di Pratica di Mare dove è riuscito a far stringere la mano al presidente degli Stati Uniti ed al leader della Russia. Ho tanti ricordi di lui. Successivamente anche negli anni in cui sono stato in Parlamento e sono stato ministro degli Esteri per 5 anni (dal 1996 al 2001 - ndr)".

'Impossibile parlargli negli ultimi tempi' - 'Il futuro di Fi? I voti erano suoi'

"Negli ultimi tempi non lo ho visto, era stato molto isolato da tutti i suoi e non poteva rispondere al telefono. Il telefono di Silvio lo avevano Ronzulli o sua moglie. Era impossibile parlargli. Ha avuto una vita intensa ed anche logorante a livello personale, per tutte le sue stravaganze nel corso del tempo poi conclusosi con una operazione a cuore aperto ...".

E adesso senza Berlusconi che futuro intravede per Forza Italia? "Credo che si debba riconoscere che i voti di Forza Italia erano voti per Silvio Berlusconi - rimarca con forza Dini - e non per il partito. I voti erano suoi. Con la sua scomparsa c'è da chiedersi chi potrà emergere tra le figure di maggiore spicco del Partito per dirigere Fi. Difficile dire quale sarà il futuro senza Silvio". Rischio disgregazione? "Penso proprio di no, credo che quelli che sono i personaggi eletti in Parlamento da Fi faranno unione per tenere il partito vivo e vegeto. Ma senza Berlusconi sarà difficile, a meno che non ricorrano ad una figura di alto profilo, o di una personalità che è stata vicina a Forza Italia. Ma lo ritengo improbabile". Un nome? "Non posso fare nomi".

'Sia dato sostegno al Governo che ha possibilità di durare anche oltre, con Meloni"

Quindi nessuna fuga verso un Centro o rischi per l'Esecutivo? "Il centro è sempre stato il sogno dei moderati italiani ma le possibilità che emerga e che ci sia una aggregazione al centro la vedo molto improbabile. E quindi mi auguro che nonostante i voti fossero per Silvio Berlusconi, sia dato sostegno a questo governo di destra o centro destra. Questo è l'auspicio che si può fare oggi. Perché c'è un governo che è stato eletto con grande maggioranza con le forze politiche che lo compongono e che ha la possibilità di durare non solo per questa Legislatura ma anche oltre, sotto la guida di Giorgia Meloni". "Io trovo infatti - ripete - che nonostante la scomparsa di Berlusconi questa maggioranza continuerà a governare e che la persona più capace alla guida è certamente Giorgia Meloni".

Non intravede in vista delle elezioni europee e del Ppe uno scenario confuso? "Io temo molto di più per le sorti del Partito democratico alle Europee che per il centro destra, che alle Europee confermerà i propri voti in particolare se riuscirà a legarsi al Partito popolare europeo. In questo momento sono più scettico per il Pd visto ciò che ha fatto e questa anomalia italiana del fare le primarie aperte. Ma in quale paese del mondo si fanno le primarie aperte? - incalza Dini - Le primarie sono per gli addetti al partito. Non per gli estranei. Infatti la prima votazione degli organi di partito le aveva vinte Bonaccini, non Schlein".