Berlusconi e il ponte sullo Stretto: "Per me resta priorità assoluta"

"Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea". Così Silvio Berlusconi in una delle sue 'pillole' elettorali postate sui social. "Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia - scandisce - ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale". E, assicura il più volte presidente del Consiglio, "questa volta non ci fermeranno. Questo è il nostro progetto, questo è il nostro impegno a cui non verremo mai meno".