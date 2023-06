Berlusconi e le visite all'Adnkronos - Fotogallery

Silvio Berlusconi ospite dell'Adnkronos. L'ex presidente del Consiglio, a gennaio 2013, fu accolto al Palazzo dell'Informazione dal presidente del Gruppo Adnkronos, Giuseppe Marra. Il leader di Forza Italia rispose alle domande dei giornalisti dell'agenzia in un appuntamento in vista delle elezioni politiche. Anche nel 2008 il Cav venne ricevuto nella sede del Gruppo GMC e rispose alle domande dei cronisti. Il rapporto tra Berlusconi e l'Adnkronos si consolidò anche con la partecipazione del leader di Forza Italia ad eventi come quello organizzato nel 2005 nella Sala Adnkronos di via di Ripetta.