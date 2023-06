Berlusconi, feretro lascia Duomo: i baci di Fascina alla bara - Video

Il feretro di Silvio Berlusconi viene portato a spalla fuori dal Duomo di Milano, accompagnato da un lungo applauso delle tante personalità che hanno preso parte ai funerali di Stato. Davanti alla bara, il necroforo con la foto del Cavaliere sorridente. I figli dell'ex premier hanno assistito all'uscita del feretro in lacrime, mentre la compagna Marta Fascina lancia baci per un ultimo saluto. Un altro scrosciante e interminabile applauso, con cori da stadio ('c'è solo un presidente'), saluta la bara del fondatore di Forza Italia in piazza Duomo.