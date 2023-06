Berlusconi, Gargani: "Ora si scomporranno e ricomporranno tutti i partiti"

"Silvio Berlusconi è stato anche nei rapporti personali una persona di grande rilievo. Molto affabile. Si dimostrava amico e riconosceva i valori, le persone che avevano una storia come la mia; rispettava chi aveva contribuito a fare l'Italia. Devo dirlo con molta chiarezza. Io rispettavo un leader, come lui quello che io avevo fatto per la Dc e soprattutto per la giustizia". Così all'Adnkronos Peppino Gargani, democristiano di ferro e presidente dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica, ricorda il leader di Forza Italia aggiungendo: "Con la crisi dei partiti inventò il Partito personale, che faceva riferimento solo a lui. Modalità che va detto - rimarca l'ex dc - poi fu copiata anche dallo stesso anti-berlusconismo, perché i partiti sono oggi tutti personali. Ed anche se per ragioni inevitabili, legate all'emotività della gente, il consenso per Fi è poi scemato, grazie al fatto che Berlusconi è restato un riferimento di garanzia e fiducia, Forza Italia è oggi ancora presente nel Paese. La sua assenza pertanto lascia presagire grandi problemi: successioni non ce ne sono. Non credo che Forza Italia reggerà. Mi pare di capire, da quanto vissuto in questi anni, quindi non da profeta o visionario, che il Partito si sfilaccerà e romperà. Vedremo i nuovi equilibri come si organizzeranno".

Matteo Renzi farà da asso piglia tutto? "Si determineranno nuovi equilibri, si ricomporranno tutti i movimenti - prevede Gargani - Tanta parte di Forza Italia mordeva il freno, non voleva andare a destra. Berlusconi nel Ppe d'altronde rappresentava il centro. Ci sarà pertanto una prevalenza di chi in ricordo di Berlusconi andrà al centro e così si scomporranno tutti i movimenti dello scenario italiano, i cosi detti partiti liquidi, che non hanno una collegialità, non hanno un metodo democratico all'interno". Quali? "Tutti. I partiti sono tutti movimenti personalistici. Meloni, Salvini, Schlein....forse anche il Pd si scomporrà. Perché un partito che non ha una collegialità e non ha un metodo democratico all'interno è un movimento, non un partito".

Secondo Gargani, "si è formata la destra ed anche la sinistra: La destra c'è e prima non c'era; ieri la stessa Schlein ha affermato che si è composta una sinistra, radical chic o senza chic. Allora è inevitabile che si formi un centro. Guardando alle Europee, in un sistema elettorale proporzionale con le preferenze ciascuno dovrà presentarsi con la sua identità, chiamandosi destra, sinistra o centro. Il centro va quindi determinato, strutturato. Questo è ciò che dovremo vedere nei prossimi giorni. Spero - conclude - che anche Lupi e Cesa si spostino al centro, se faranno riferimento alla loro tradizione".