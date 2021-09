Berlusconi, gli auguri della fidanzata: "Buon compleanno amore mio"

'Buon compleanno amore mio'. Per Silvio Berlusconi arriva sui social l'happy birthday' della fidanzata Marta Fascina. La deputata di Forza Italia, diventata ormai presenza fissa ad Arcore, scegli il profilo Instragram per fare gli auguri di compleanno al suo compagno e leader azzurro. Accanto alla dedica, completata da tre cuoricini rossi e l'hashtag, 'berlusconiunicoleader', Fascina posta anche una foto che la ritrae (vestita di celeste) mano nella mano con l'ex premier, con doppiopetto blu d'ordinanza in stile '94. Sullo sfondo, probabilmente, il parco di Villa San Martino.