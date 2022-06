Berlusconi incontra Fedez e Ferragni: "Io più famoso di voi" - Video

''L'unico più famoso di voi due sono io...''. Con questa battuta Silvio Berlusconi si rivolge a Chiara Ferragni e Fedez, incontrati casualmente al ristorante 'Sophia Loren' nel centro di Milano. Al tavolo con il Cav, come si vede in un video postato sulla pagina Instagram Mondotv24, la compagna, l'azzurra Marta Fascina, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, Adriano Galliani e altri commensali, tutti reduci del comizio elettorale show dell'ex premier a Monza per le amministrative. Alle parole del leader azzurro, tutti ridono, a cominciare dai 'Ferragnez'.