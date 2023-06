Berlusconi: la commozione del cuoco Michele, 'generoso e innovatore, per me un padre'

"Per me era è e resterà prima di tutto un Padre con la P maiuscola". Il cuoco Michele, che conobbe Silvio Berlusconi nel 1986 e fu per tanti anni chef fidato del Cavaliere ai tempi di via dell'Anima e di Palazzo Grazioli, non senza commozione, lo ricorda all'Adnkronos come un "uomo di grande generosità, anticipatore dei tempi, un innovatore".

"Una persona innamorata del suo paese, della gente a cui ha dato molto e non sempre ha ricevuto", sottolinea. Il cuoco Michele, che per anni ha affiancato l'ex premier inventando piatti per lui e i suoi ospiti, sottolinea che "poche persone nella vita creano stili, lui è una di quelle e resterà nella storia del nostro paese e soprattutto nel cuore degli italiani".