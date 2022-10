Berlusconi, La Russa e il video del 'vaffa' al Senato

Un 'vaffa' da Silvio Berlusconi a Ignazio La Russa? Nell'aula del Senato, prima dell'elezione del nuovo presidente, le telecamere del Tg1 catturano lo scambio tra il leader di Forza Italia e l'esponente di Fratelli d'Italia. Il labiale di Berlusconi non sembra lasciare spazio a dubbi, come sottolinea anche Carlo Calenda: "Forza Italia che non vota, Berlusconi sì, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà", twitta il leader di Azione.