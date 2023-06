La folla riempie piazza Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Applausi e cori per l'ex presidente del Consiglio, salutato da migliaia di persone. Non manca però chi contesta e manifesta apertamente il proprio giudizio negativo nei confronti del Cavaliere. In piazza sale la tensione in più di una circostanza.