Berlusconi: "No vax come ebrei perseguitati? Paragone blasfemo"

"Ho visto i 'no-vax' indossare la stella gialla per paragonarsi agli ebrei perseguitati dai nazisti: un paragone ridicolo e blasfemo". Così, su Twitter, il leaader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo le manifestazioni degli ultimi giorni per dire no al Green pass e, in alcuni casi, anche al vaccino anti covid.

"Come se quella di non vaccinarsi fosse una scelta senza conseguenze sugli altri - continua il leader di Forza Italia -. Fra i diritti tipicamente liberali c’è l’integrità della persona".