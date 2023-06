Berlusconi, Parlamento in lutto: lavori sospesi oggi e domani

Lo stop fino a giovedì, quando in Senato si riuniranno le commissioni e alla Camera (che ferma le votazioni in Aula in questa settimana) si discuterà di pensioni minime

Parlamento italiano in lutto per la morte di Silvio Berlusconi, con i lavori di Senato e Camera sospesi per le giornate di oggi e domani.

Si terrà quindi martedì 20 giugno alle ore 15.00 in Senato la commemorazione del leader di Forza Italia scomparso ieri mattina a Milano, ha reso noto il presidente del Senato Ignazio La Russa al termine della capigruppo di Palazzo Madama. I lavori dell'Aula del Senato saranno sospesi oggi e domani, mentre giovedì si riuniranno quindi le commissioni. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, la conferenza dei capigruppo ha stabilito oggi che non vi saranno votazioni in questa settimana in Aula. Giovedì alle 12.00 ci sarà invece la discussione generale sulle mozioni relative alle pensioni minime.

"Giovedì le commissioni si riuniranno, lunedì invece toccherà all'aula del Senato... Non sono sette giorni di lutto, giovedì le commissioni lavoreranno regolarmente", ha quindi sottolineato il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, sulla temporanea sospensione dei lavori a Palazzo Madama.