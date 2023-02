Berlusconi riapre la falla pro Putin, il governo e il Ppe la richiudono

"A parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto, molto, molto negativamente, il comportamento di questo signore".

Le parole pronunciate da Silvio Berlusconi, in chiaro e di fronte alle telecamere, sono inequivocabili. E mettono in difficoltà, non poco, il governo italiano nel rapporto con l’Ucraina e con gli alleati occidentali. Le puntualizzazioni di Palazzo Chigi sull’impegno intatto a sostegno di Kiev servono ad allontanare il sospetto che le crepe nella maggioranza che sostiene il governo possano cambiare la posizione fin qui tenuta da Giorgia Meloni. Il Commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, invita ad attenersi ai fatti e alle scelte concrete del governo.

"Io penso che dobbiamo guardare agli atti e alle decisioni del governo italiano, che fin qui sono state molto coerenti e positive a sostegno della posizione comune europea sull'Ucraina. Le dinamiche politiche interne, io non le commento e non le posso commentare".

Il gruppo del Ppe al Parlamento Europeo, via social, usa un tono fermo. "Respingiamo con fermezza le dichiarazioni fatte da Silvio Berlusconi sull'Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica". E ancora: "La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrativa di Putin e l'Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno". Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde a chi gli chiede se la dura correzione di rotta del Ppe possa costituire un problema politico per il governo italiano.

"Mi pare abbiano risposto tutti i governi; come i parlamenti, parlano con atti. Questo governo ha parlato coi decreti e ha parlato con l'approvazione delle mozioni parlamentari, delle risoluzioni parlamentari, per cui mi pare che ci sia una linea molto chiara sia da parte della maggioranza, sia da parte di una maggioranza molto più ampia all’interno del Parlamento".

Guarda il video su Evanews.eu