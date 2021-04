Berlusconi ricoverato da 15 giorni, Tajani porta i saluti a Forza Italia

L'ex premier è stato ricoverato per controlli post-Covid, come precisato dal suo staff, i saluti durante un incontro via zoom

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Ad oggi sono passati 15 giorni da quando il Cav è arrivato all'ospedale lombardo, il pomeriggio del 6 aprile, dopo aver trascorso la Pasqua in Provenza, nella villa della primogenita Marina. L'ex premier è stato ricoverato per controlli post-Covid, come precisato dal suo staff, motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto il rinvio per legittimo impedimento dell'ultima udienza per lo 'stralcio' del processo Ruby ter a Siena, fissata in un primo momento l'8 aprile scorso, poi slittata il 15 e da ultimo il 22. Fino a giovedì prossimo, quando è attesa la sentenza, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti azzurre, Berlusconi dovrebbe restare in ospedale e non presentarsi in Aula (su consiglio dei medici e d'intesa con i legali), ma c'è chi scommette che sia sempre tentato dal fare dichiarazioni spontanee per raccontare la sua verità sulla vicenda processuale.

Da quando ha messo piede al San Raffaele, il presidente di Fi è rimasto in silenzio: niente interviste, nessun video messaggio o collegamento da remoto, ma assoluto riposo nella suite del reparto solventi al sesto piano del padiglione 'Diamante' che già in passato lo ha ospitato durante le degenze all'ospedale meneghino per gli acciacchi che lo hanno afflitto in questi anni. Allo stato, non si sa quando sarà dimesso. Stasera Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, durante una riunione via Zoom con i coordinatori regionali, avrebbe portato i saluti di Berlusconi che aveva sentito al telefono poco prima del collegamento da remoto con i dirigenti azzurri.