"Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato da mercoledì 5 aprile in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.