Berlusconi, seconda notte fuori dalla terapia intensiva

Seconda notte di degenza fuori dal reparto di terapia intensiva cardiotoracica per Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso al San Raffaele per una un’infezione polmonare sviluppatasi in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. La nottata, secondo fonti ospedaliere, è trascorsa in modo tranquillo. Nella tarda mattinata di oggi in ospedale è arrivato Orazio Fascina, padre della compagna dell’ex premier, Marta; dal van a bordo del quale è arrivato accompagnato da un autista, ai cronisti che gli chiedevano aggiornamenti sullo stato di salute di Berlusconi, non ha dato risposte.